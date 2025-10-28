İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Yamaykada "Melissa" qasırğası 3 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 14:24
    Yamaykada Melissa qasırğası 3 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Yamaykada "Melissa" qasırğası nəticəsində azı üç nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat yayıb.

    Bundan əlavə, daha 13 nəfər xəsarət alıb.

    Из-за урагана "Мелисса" на Ямайке погибли три человека, 13 пострадали

    Son xəbərlər

    15:24

    Dünya Bankı: Azərbaycanda özəl investisiyaların artırılması islahatların həyata keçirilməsini tələb edir

    Biznes
    15:24
    Rəy

    Ermənistan parlamentində terror – açılması hələ də arzuolunmayan cinayət - ŞƏRH

    Analitika
    15:23

    Qazaxıstan Azərbaycanın fəlakət risklərinin sığortalanması təcrübəsini tətbiq edə bilər - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    15:20

    Türkiyə Superliqası klubu baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

    Futbol
    15:13
    Foto

    Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazar qəsəbəsinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:12
    Foto

    Xocalının Badara kəndində  mənzillərin açarları təqdim edilib

    Qarabağ
    15:11

    İrandan Azərbaycana 64 kiloqram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    15:07

    "Real"ın kapitanı əməliyyat edilib

    Futbol
    15:03

    Azərbaycan sığorta sektorunda "Öz müştərini tanı" modeli tətbiq olunacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti