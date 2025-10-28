Yamaykada "Melissa" qasırğası 3 nəfərin ölümünə səbəb olub
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2025
- 14:24
Yamaykada "Melissa" qasırğası nəticəsində azı üç nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat yayıb.
Bundan əlavə, daha 13 nəfər xəsarət alıb.
