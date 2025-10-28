Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Пентагон увел корабли ВМС США с пути урагана "Мелисса"

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 00:23
    Пентагон увел корабли ВМС США с пути урагана Мелисса

    Восемь кораблей ВМС США, участвующих в "антинаркотической операции" у берегов Венесуэлы, ушли с пути урагана "Мелисса".

    Как передает Report, об этом сообщило Южное командование Пентагона.

    По данным военных, корабли переместились в более безопасные районы, чтобы избежать прямого удара шторма пятой категории. Один из кораблей - ракетный эсминец USS Gravely - прибыл в порт Тринидада и Тобаго, где экипаж пережидает непогоду.

    По информации Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас "Мелисса" приближается к Ямайке. Ураган может стать самым сильным в истории региона. Эпицентр стихии находится в 230 км к юго-западу от Кингстона. Власти острова объявили режим ЧС, закрыли аэропорты и школы, а жителей призвали немедленно эвакуироваться.

    "Сильный ветер и проливные дожди приведут к катастрофическим и опасным для жизни внезапным наводнениям и многочисленным оползням", - сообщает Центр.

    Ранее сообщалось, что в преддверии удара стихии около тысячи сотрудников Министерства войны США, родственников военных, а также подрядчиков были эвакуированы с военно-морской базы США в Гуантанамо на Кубе в прошедшие выходные.

    ураган ВМС США

