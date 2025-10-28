İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Pentaqon ABŞ HDQ gəmilərini "Melissa" qasırğasının izlədiyi istiqamətdən uzaqlaşdırıb

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 01:43
    Pentaqon ABŞ HDQ gəmilərini Melissa qasırğasının izlədiyi istiqamətdən uzaqlaşdırıb

    Venesuela sahillərində "narkotiklərə qarşı əməliyyatda" iştirak edən ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin səkkiz gəmisi "Melissa" qasırğasının izlədiyi istiqamətdən uzaqlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pentaqonun Cənub Komandanlığı məlumat yayıb.

    Hərbiçilərin məlumatına görə, gəmilər beşinci kateqoriyalı qasırğanın birbaşa zərbəsindən qaçmaq üçün daha təhlükəsiz ərazilərə keçiblər. Gəmilərdən biri - "USS Gravely" raket əsminesi Trinidad və Tobaqo limanına gəlib, burada ekipaj özünə sığınacaq tapıb.

    Milli Qasırğaları Müşahidə Mərkəzinin məlumatına görə, hazırda "Melissa" Yamaykaya yaxınlaşır. Qasırğa regionun tarixində ən güclüsü ola bilər. Təbii fəlakətin mərkəzi Kinqstondan 230 km cənub-qərbdə yerləşir. Ada rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib, hava limanları və məktəbləri bağlayıb, sakinləri isə dərhal təxliyə olunmağa çağırıb.

    "Güclü külək və leysan yağışları fəlakətli və həyat üçün təhlükəli qəfil daşqınlara və çoxsaylı sürüşmələrə səbəb olacaq", - deyə mərkəz bildirib

    Qeyd edək ki, ötən həftə sonu "Melissa" qasırğasının yaxınlaşması səbəbindən Kubanın Quantanamo körfəzindəki ABŞ hərbi dəniz bazasından Müharibə Nazirliyinin işçiləri, hərbçilərin qohumları və podratçılardan ibarət təxminən 1 000 nəfərin təxliyə olunduğu bildirilmişdi.

    Pentaqon ABŞ Melissa
    Пентагон увел корабли ВМС США с пути урагана "Мелисса"

    Son xəbərlər

    01:43

    Pentaqon ABŞ HDQ gəmilərini "Melissa" qasırğasının izlədiyi istiqamətdən uzaqlaşdırıb

    Digər ölkələr
    01:19

    İsrail daha bir girovun cəsədini təhvil alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:09
    Foto

    Balıkesirdəki 6,1 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində üç bina və bir mağaza uçub - YENİLƏNİB-2

    Region
    00:38

    Ərdoğan Balıkesirdəki güclü zəlzələ ilə bağlı prosesi nəzarətə götürüb

    Region
    00:09

    "Kəpəz" gürcüstanlı futbolçusu ilə vidalaşıb

    Futbol
    00:00

    Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terrordan beş il ötür

    Daxili siyasət
    23:50
    Video

    KİV: "Melissa" qasırğasına görə 1 000 nəfər Quantanamo bazasından təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    23:38

    Rumıniya və Ukrayna hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Kot-d'İvuarın hazırkı prezidenti dördüncü müddətə yenidən seçilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti