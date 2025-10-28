İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    ABŞ-nin Quantanamodakı hərbi bazasının aeroportu qasırğaya görə bağlanıb

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 23:36
    ABŞ-nin Quantanamodakı hərbi bazasının aeroportu qasırğaya görə bağlanıb

    Kubanın Quantanamo körfəzindəki ABŞ hərbi dəniz bazasının hava limanı Karib dənizində tüğyan edən "Melissa" qasırğası səbəbindən bağlanıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hava nəqliyyatının idarə edilməsi xidmətindəki mənbə məlumat yayıb.

    Mənbə bildirib ki, aerodrom qasırğa səbəbindən bağlıdır. Ərazidə uçuşlar istənilən növ təyyarə üçün qadağandır. Qadağa noyabrın 2-i günün sonuna qədər qüvvədədir.

    Ötən həftə sonu "Melissa" qasırğasının yaxınlaşması səbəbindən Kubanın Quantanamo körfəzindəki ABŞ hərbi dəniz bazasından Hərbi Nazirliyin işçiləri, hərbçilərin qohumları və podratçılardan ibarət təxminən 1 000 nəfər təxliyə olunub. Quantanamo körfəzini tərk edənlər müvəqqəti olaraq Florida ştatının Pensakola şəhərindəki hərbi dəniz bazasında yerləşdiriliblər. Onlar növbəti iki həftə ərzində orada qalacaqlar.

    Quantanamo ABŞ hərbi bazası qasırğa
    Аэропорт базы США Гуантанамо закрыли из-за урагана "Мелисса" до 2 ноября

    Son xəbərlər

    00:28

    "Rheinmetall" yeni lazer silahının sınağını başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    00:00

    Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 102 illiyidir

    Region
    23:53

    HƏMAS Rəfahdakı atışmada iştirakını inkar edir

    Digər ölkələr
    23:53

    ABŞ Konqresi maliyyələşdirmə haqda qanun layihəsini 13-cü dəfə rədd edib

    Digər ölkələr
    23:36

    ABŞ-nin Quantanamodakı hərbi bazasının aeroportu qasırğaya görə bağlanıb

    Digər ölkələr
    23:13

    Braziliyada polislərlə cinayətkarların qarşıdurmasında ölənlərin sayı 64-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:00

    Rutte: NATO Litvaya hava şarları ilə mübarizədə tam dəstək verəcək

    Digər ölkələr
    22:41

    İsrail Qəzzaya hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    22:31
    Foto
    Video

    Bakıda taxtalar yığılan ərazidə yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti