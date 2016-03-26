Аэрофлот временно приостанавливает полеты в Казахстан

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Аэрофлот со второй половины 26 марта 2016 года приостановил выполнение регулярных рейсов в Казахстан, сообщается на сайте крупнейшего российского авиаперевозчика, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

«Этот вынужденный шаг вызван тем, что с казахстанской стороны до сих пор не предоставлена ожидавшаяся разрешительная документация на выполнение полетов российской авиакомпании в соответствии с летним расписанием, которое вступает в силу 27 марта. Аэрофлот не получил соответствующих разрешений, несмотря на то, что является назначенным перевозчиком на направлениях из России в Казахстан и подал заявку на выполнение полетов по ним еще 12 февраля 2016 года», — говорится в сообщении компании.