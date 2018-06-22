Абэ может посетить Иран в июле

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Японский премьер-министр Синдзо Абэ может посетить Иран в середине июля, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на правительственные источники, передает Report.

Отмечается, что данный визит может стать первым с 1978 года. В рамках визита Абэ намерен выразить иранскому лидеру Хасану Рухани приверженность ядерному соглашению, которое Япония продолжает поддерживать.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что будет содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.