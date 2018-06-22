Абэ может посетить Иран в июле

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Японский премьер-министр Синдзо Абэ может посетить Иран в середине июля, сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на правительственные источники, передает Report.
Отмечается, что данный визит может стать первым с 1978 года. В рамках визита Абэ намерен выразить иранскому лидеру Хасану Рухани приверженность ядерному соглашению, которое Япония продолжает поддерживать.
Ранее Синдзо Абэ заявил, что будет содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
News DepartmentАвтор новости
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