Наверх

Абэ и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом

Абэ и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом

Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Состоялся 45-минутный разговор между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Дональдом Трампом. Главы государств обсудили ситуацию вокруг коронавируса, а также договорились продолжить тесное сотрудничество по вопросам разработки лекарств и вакцины от коронавируса", - отметил Суга.

Последний раз премьер-министр Японии и президент США общались по телефону в марте, когда обсуждали вопрос переноса на будущий год из-за пандемии Олимпийских игр в Токио.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!