Абэ и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом

Синдзо Абэ и Дональд Трамп https://report.az/storage/news/f84722510f11429d827e53c6214bbe41/0a332a9b-277c-435d-96c6-5a3c8279d87b_292.jpg

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели в пятницу телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Состоялся 45-минутный разговор между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом Дональдом Трампом. Главы государств обсудили ситуацию вокруг коронавируса, а также договорились продолжить тесное сотрудничество по вопросам разработки лекарств и вакцины от коронавируса", - отметил Суга.

Последний раз премьер-министр Японии и президент США общались по телефону в марте, когда обсуждали вопрос переноса на будущий год из-за пандемии Олимпийских игр в Токио.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.