ABC: США снизили темп поставок военной помощи Израилю

Поставки американской военной помощи в Израиль замедлились.

Поставки американской военной помощи в Израиль замедлились.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом телекомпании ABC сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

По его информации, в начале конфликта между Израилем и ХАМАС США доставляли военную помощь "очень быстро", но со временем поставки стали "очень медленными". Он отметил, что это оказывает давление на Израиль, поскольку страна предпринимает попытки ликвидировать ХАМАС в секторе Газа.

Чиновник не назвал причин промедлений, но отметил, что Израиль в курсе разочарованности США конфликтом и недостаточными действиями израильской стороны по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Армия обороны Израиля отказалась от комментариев.