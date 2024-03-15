О нас

ABC: США снизили темп поставок военной помощи Израилю

ABC: США снизили темп поставок военной помощи Израилю Поставки американской военной помощи в Израиль замедлились.
Другие страны
15 марта 2024 г. 20:59
ABC: США снизили темп поставок военной помощи Израилю

Поставки американской военной помощи в Израиль замедлились.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом телекомпании ABC сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

По его информации, в начале конфликта между Израилем и ХАМАС США доставляли военную помощь "очень быстро", но со временем поставки стали "очень медленными". Он отметил, что это оказывает давление на Израиль, поскольку страна предпринимает попытки ликвидировать ХАМАС в секторе Газа.

Чиновник не назвал причин промедлений, но отметил, что Израиль в курсе разочарованности США конфликтом и недостаточными действиями израильской стороны по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Армия обороны Израиля отказалась от комментариев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ABC: Senior Israeli official says US slow-walking aid

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
Макрон: Все сценарии по Украине не исключены, в том числе и отправка войск
15 марта 2024 г. 00:53
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,52 доллара за баррель
11 марта 2024 г. 09:54
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
Минздрав выявил нарушения в четырех аптеках в Азербайджане
11 марта 2024 г. 19:27
Стала известна победительница конкурса Мисс Мира 2024
Стала известна победительница конкурса "Мисс Мира 2024"
10 марта 2024 г. 00:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi