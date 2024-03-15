Туск: ЕК смягчит экологические требования для фермеров

Еврокомиссия (ЕК) облегчит для европейских фермеров требования в рамках экологической стратегии "Зеленый курс", сняв обязательство сохранять необработанными 4% пахотных земель.

Еврокомиссия (ЕК) облегчит для европейских фермеров требования в рамках экологической стратегии "Зеленый курс", сняв обязательство сохранять необработанными 4% пахотных земель.

Как передает со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Сохранение необработанными пахотных земель не будет обязательным уже начиная с этого года. Таков результат моих переговоров с главой Европейской комиссии", - написал польский премьер в соцсети "X".

В начале марта еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войчеховский сообщил, что ЕК планирует в ближайшее время смягчить требования "Зеленого курса" для сельского хозяйства, в том числе снять ограничения на обработку земель. Брюссель также рассматривает отмену до конца 2024 года штрафов для аграриев, которые не выполнят экологические нормы.

Отмена "Зеленого курса", предусматривающего достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году, стала одним из основных требований польских фермеров, которые с 9 февраля проводят масштабные акции протеста на всей территории страны. Аграрии также выступают против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции.