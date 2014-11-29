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    Аббас отказался признать Израиль еврейским государством

    По словам Аббаса, палестинцы и израильтяне должны изменить статус-кво в отношениях

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Палестинская национальная администрация (ПНА) не признает Израиль в качестве государства еврейского народа, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас перед экстренным заседанием глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире. "Мы признаем государство Израиль, но мы не признаем еврейское государство", - отметил он.

    По сообщению израильских СМИ, в настоящее время соответствующий законопроект обсуждается в парламенте Израиля.

    По словам Аббаса, палестинцы и израильтяне должны изменить статус-кво в отношениях. "Ситуация на Западном берегу реки Иордан опасная, и так больше не может продолжаться. Самое опасное для палестинцев - это сохранение статуса-кво", - цитирует Аббаса The Jerusalem Post.

    Палестинский лидер заручился поддержкой стран-членов ЛАГ своего плана, в соответствии с которым он намерен обратиться к Совету Безопасности ООН с призывом установить крайний срок для отхода Израиля к границам 1967 года, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Израиль не знает, где проходят его границы, и отказывается их устанавливать, - отметил глава ПНА. - Мы представим в СБ ООН план, призывающий к созданию палестинского государства. Все указывает на то, что посреднические усилия США по возобновлению мирных переговоров провалились".

    Аббас сказал, что ПНА призвала Вашингтон оказать давление на Израиль с тем, чтобы он прекратил строительство поселений на израильских территориях и освободил палестинских заключенных.

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