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    9 человек получили огнестрельные ранения в результате серии нападений в районах Нью-Йорка

    Ни один из стрелявших не был задержан

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Девять человек пострадали в результате серии нападений со стрельбой в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC. По ее данным, в 20-летнего юношу, игравшего в баскетбол на спортплощадке на севере Манхэттена, было сделано три выстрела, 19-летний юноша был ранен в шею в Бруклине. 

    Кроме того, во время драки в Восточном Гарлеме огнестрельное ранение получил мужчина, а в районе Куинс преступники стреляли в двух женщин и трех мужчин. Еще один мужчина был ранен в голову на парковке в районе Стейтен-Айленд.

    В полиции сообщил, что ни один из стрелявших не был задержан.

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