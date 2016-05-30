9 человек получили огнестрельные ранения в результате серии нападений в районах Нью-Йорка

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Девять человек пострадали в результате серии нападений со стрельбой в Нью-Йорке.

Как сообщает Report об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC. По ее данным, в 20-летнего юношу, игравшего в баскетбол на спортплощадке на севере Манхэттена, было сделано три выстрела, 19-летний юноша был ранен в шею в Бруклине.

Кроме того, во время драки в Восточном Гарлеме огнестрельное ранение получил мужчина, а в районе Куинс преступники стреляли в двух женщин и трех мужчин. Еще один мужчина был ранен в голову на парковке в районе Стейтен-Айленд.

В полиции сообщил, что ни один из стрелявших не был задержан.