50 человек пострадали ДТП в Мексике

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 50 человек пострадали в ДТП в штате Веракрус в Мексике.

Как передает Report, об этом сoобшила электронная версия газеты El Universal.

По данным, на трассе в горах столкнулись туристический автобус, следовавший из штата Халиско, и 3 грузовика. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни. Известно, что госпитализация потребовалась только одному человеку.

Сведений о причинах происшествия обнародовано не было.