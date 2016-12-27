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    50 человек пострадали ДТП в Мексике

    На трассе столкнулись туристический автобус и три грузовика

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Порядка 50 человек пострадали в ДТП в штате Веракрус в Мексике.

    Как передает Report, об этом сoобшила электронная версия газеты El Universal.

    По данным, на трассе в горах столкнулись туристический автобус, следовавший из штата Халиско, и 3 грузовика. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

    Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни. Известно, что госпитализация потребовалась только одному человеку. 

    Сведений о причинах происшествия обнародовано не было.

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