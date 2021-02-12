30 французов потеряли зрение от действий полиции

Полиция разрушила мою жизнь, но дело не только в этом. Мою жизнь разрушило государство и французское правительство

"Полиция разрушила мою жизнь, но дело не только в этом. Мою жизнь разрушило государство и французское правительство".

Как передает Report, об этом один из лидеров протестного движения "желтых жилетов" во Франции Жером Родригес сказал в эфире канала BFMTV.

В ходе одной из акций протеста Родригес потерял глаз из-за обстрела пластиковыми пулями демонстрантов в Париже.

По мнению демонстранта, сотрудники правопорядка не выполняют своих прямых обязанностей, а главными виновниками сложившейся ситуации являются те, кто отдают приказы. "Исковеркано слишком много судеб с единственной целью - защитить действующую систему", - сказал Родригес.

При этом он осудил президента Эммануэля Макрона за сравнение "желтых жилетов" с "захватчиками" Конгресса США. "Макрон позволяет себе выражать мнение относительно задержания (российского оппозиционера Алексея) Навального. Но ведь я, как и 30 других французов, лишившихся зрения в ходе протестов, по сути, такой же "французский Навальный". Президент акцентирует внимание на отсутствии демократии в России, но забывает, что, то же самое сегодня происходит во Франции", - сказал Родригес.

Родригес потерял правый глаз в ходе разгона акции протеста "Желтых жилетов" полицией 26 января 2019 года.