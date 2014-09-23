США нанесли удар по целям ИГИЛ в Сирии

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ США и государства-партнеры осуществляют первые воздушные удары по целям «Исламского государства» в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом официально заявили в Пентагоне.

«Я могу подтвердить, что американские военные и силы стран-партнеров предпринимают военные действия против террористов ИГИЛ в Сирии, задействовав истребители, бомбардировщики и ракеты Tomahawk», — заявил пресс-секретарь Пентагона контр-адмирал Джон Кирби. «Учитывая, что эти операции продолжаются, мы не можем сейчас предоставить дополнительные детали», — добавил он.

Президент США Барак Обама 11 сентября представил новую стратегию борьбы против ИГ. Он заявил, что не станет вводить в Ирак американские войска, вместо этого ВВС США усилят интенсивность воздушных ударов. При этом Обама сообщил, что Вашингтон предполагает создать и возглавить широкую коалицию в борьбе с боевиками в Сирии и Ираке.

Террористическая религиозная группировка "Исламское государство" набрала силу во время действий на территории Сирии, где ИГ воевала против правительственных сил. Несколько месяцев назад ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого исламского халифата.

