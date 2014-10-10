Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Экс-президент СССР Михаил Горбачев доставлен в больницу.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, М.Горбачев заявил, что в последние несколько дней чувствовал себя не очень хорошо, и вчера у него произошло обострение болезни. По его словам, врачи пристально следят за его состоянием.
Информации о том, в какой больнице он содержится нет.
Напомним, что до этого, 83-летний М.Горбачев несколько раз попадал в больницу по различным причинам.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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