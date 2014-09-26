Главы МИД G-7 выступили с заявлением по совместным действиям в борьбе c ИГИЛ

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министры стран G-7 выступили с заявлением по совместным действиям в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское Государство Ирака и Леванта".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Госдепа США, в заявлении министры решительно осуждают акты насилия, совершаемые террористами. Главы внешнеполитических ведомств G-7 заявляют, что это насилие идет в разрез с человеческими и исламскими ценностями.

G-7 выразила поддержку новому правительству Ирака во главе с премьером аль-Абади в разработке правительственной Национальной Программы, которая защитит интересы иракцев, а также призвала страны региона помочь Ираку в их деятельности по восстановлению стабильности в стране.

В конце заявления, министры призывают предпринять меры для остановки потока бойцов и финансирования ИГИЛ.

Отметим, что под заявлением свои подписи поставили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС.