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Завершился III Летний лагерь диаспорской молодежи

Завершился III Летний лагерь диаспорской молодежи Состоялась церемония закрытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи "Шуша-270" - одного из масштабных проектов Государственного комитета по работе с диаспорой.
Диаспора
8 августа 2022 г. 11:05
Завершился III Летний лагерь диаспорской молодежи

Состоялась церемония закрытия III Летнего лагеря диаспорской молодежи "Шуша-270" - одного из масштабных проектов Государственного комитета по работе с диаспорой.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие заместитель председателя Госкомитета Эльшад Алиев, председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов и руководитель аппарата Госкомитета Дашгын Раджабли.

Они поздравили участников лагеря с успешным завершением проекта и пожелали им успехов в учебе и дальнейшей деятельности.

Затем участникам лагеря были вручены сертификаты, награждены победители интеллектуальных игр, проведенных в рамках проекта. Кроме того, проявившие активность в лагере участники были награждены путем жеребьевки.

III Летний лагерь диаспорской молодежи был организован Госкомитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева 2-8 августа 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Diaspor gənclərinin Şuşada keçirilən III yay düşərgəsi başa çatıb

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