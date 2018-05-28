Во всех областях Украины было отмечено 100-летие АДР

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Во всех областях Украины было отмечено 100-летие Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report, Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ) по случаю 100-летия АДР были организованы концерты, конференции и шествия в Киеве, Одессе, Львове, Житомире, Днепропетровске, Харькове, Ивано-Франковске, Запорожье, Чернигове, Николаеве, Черновцах, Хмельницком и других областях.

Во многих мероприятиях с участием местных депутатов, чиновников, представителей общественности принял участие и председатель Конгресса, президент Украинской ассамблеи наций, вице-президент Конгресса азербайджанцев Европы Ровшан Тагиев.

Он отметил, что 28 мая 1918 года Азербайджан спасся от оккупации царской России, создав первую на всем мусульманском Востоке республику, где женщины получили избирательное право.

Р.Тагиев подчеркнул, что несмотря на недолгое существование АДР и захват большевиками спустя 23 месяца, Азербайджан смог сохранить свои исторические традиции: "В 1991 году Азербайджан вновь обрел независимость и развился благодаря стратегии, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, став лидирующей страной региона. Ныне политический курс великого лидера успешно продолжает президент Ильхам Алиев".

Отметив схожесть истории Украины и Азербайджана, Р.Тагиев подчеркнул, что обе страны страдают от сепаратизма и агрессии. По словам главы Конгресса, позиции властей двух стран во многом совпадают. Р.Тагиев добавил, что благодаря деятельности диаспоры отношения между странами укрепляются.

В праздничных мероприятиях также приняла участие глава Союза азербайджанской молодёжи в Украине (САМУ) Ильхама Аллахвердиева.

Торжественные мероприятия по случаю 100-летия АДР прошли в Днепропетровске и Одессе. В Днепропетровске мероприятие возглавил глава местного представительства Конгресса Наджаф Ахмедов. В нем приняли участие депутаты, официальные представители области и различных народов.

От имени Конгресса Р.Тагиев оказал гуманитарную помощь, предоставив медицинское оборудование. Главы подразделений Конгресса в других областях – Гурбан Аббасов (Харьков), Намик Гаджиев (Одесса), Теймур Мамедов (Львов), Юнус Алиев (Николаев), а также председатель Конгресса солидарности азербайджанцев Украины и представительства Объединенного конгресса азербайджанцев Украины в Житомире Ильгар Мамедов, местные депутаты и областные чиновники торжественно отметили 100-летие АДР.