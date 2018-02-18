Во Франции избраны новые члены управления Ассоциации Друзей Азербайджана

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ 16-го февраля Исполнительный Совет Ассоциации Друзей Азербайджана провела очередное заседание во французском городе Удан.

Как сообщили Report в Ассоциации, заседание состоялось под руководством директором АДА, бывшим членом Национальной Ассамблеи Франции Жан Франсуа Манселя и генерального секретаря Ассоциации Мирвари Фаталиевой.

Во время сессии были избраны новые члены управленческого состава. Так, на посту президента был утвержден Жан Франсуа Манселя, а мирвари Фаталиева избрана генеральным секретарем Аоссоциации на 3 года.

Кроме того, на заседании также были обсуждены программы и проекты на 2018-й год. В частности, будут проведены ряд мероприятий, связанных с юбилейной датой, 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики.