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    Во Франции избраны новые члены управления Ассоциации Друзей Азербайджана

    Планируется проведение ряда мероприятий, связанных со 100-летием АДР

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ 16-го февраля Исполнительный Совет Ассоциации Друзей Азербайджана провела очередное заседание во французском городе Удан.

    Как сообщили Report в Ассоциации, заседание состоялось под руководством директором АДА, бывшим членом Национальной Ассамблеи Франции Жан Франсуа Манселя и генерального секретаря Ассоциации Мирвари Фаталиевой.

    Во время сессии были избраны новые члены управленческого состава. Так, на посту президента был утвержден Жан Франсуа Манселя, а мирвари Фаталиева избрана генеральным секретарем Аоссоциации на 3 года.

    Кроме того, на заседании также были обсуждены программы и проекты на 2018-й год. В частности, будут проведены ряд мероприятий, связанных с юбилейной датой, 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики.  

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