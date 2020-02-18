Выделен участок под строительство дома поэзии имени Залимхана Ягуба

В Грузии выделили земельный участок под строительство дома поэзии в селе Квемо-Болниси (Кепенекчи) Болнисского района, где родился народный поэт Азербайджана, общественный деятель Залимхан Ягуб.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на встрече с местными жителями сказал глава Болнисского района Давид Шеразадашвили.

Экс-депутат грузинского парламента Рамиз Бекиров и представители Болнисского муниципалитета осмотрели территорию, отведенную под строительство дома поэзии и обсудили проект строительства.

Местные жители выразили руководству Болнисского района и мажоритарному депутату от района Гогите Мешвелиани признательность за внимание и поддержку в вопросе увековечения памяти З.Ягуба.

Отметим, что 21 января текущего года З.Ягубу исполнилось бы 70 лет.