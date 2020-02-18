 Наверх

Выделен участок под строительство дома поэзии имени Залимхана Ягуба

Выделен участок под строительство дома поэзии имени Залимхана Ягуба

В Грузии выделили земельный участок под строительство дома поэзии в селе Квемо-Болниси (Кепенекчи) Болнисского района, где родился народный поэт Азербайджана, общественный деятель Залимхан Ягуб.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на встрече с местными жителями сказал глава Болнисского района Давид Шеразадашвили. 

Экс-депутат грузинского парламента Рамиз Бекиров и представители Болнисского муниципалитета осмотрели территорию, отведенную под строительство дома поэзии и обсудили проект строительства.  

Местные жители выразили руководству Болнисского района и мажоритарному депутату от района Гогите Мешвелиани признательность за внимание и поддержку в вопросе увековечения памяти З.Ягуба. 

Отметим, что 21 января текущего года З.Ягубу исполнилось бы 70 лет. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!