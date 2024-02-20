В Торонто почтили память жертв Ходжалинской трагедии

В канадском городе Торонто состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинской трагедии.

В канадском городе Торонто состоялось памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в церемонии, организованной Азербайджанским центром искусства и культуры "Ветен", наряду с нашими соотечественниками, приняли участие президент Федерации тюркских обществ Канады Сима Ачан, региональный директор Совета глобального наследия кызылбашей Арши Кызылбаш, проживающие в Канаде члены различных общин, почетный консул Молдовы, заместитель генерального консула Турции в Торонто, канадские политики, историки и известные представители местной общественности.

Сначала участники мероприятия почтили память жертв Ходжалы и шехидов, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны.

Руководитель Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" Лалин Гасанова подробно рассказала участникам церемонии о Ходжалинской трагедии, говорила о значении признания в мировом масштабе геноцида, которому подвергся наш народ, доведения до мировой общественности азербайджанских реалий.

Заместитель генерального консула Турции в Торонто Мерт Сав отметил, что азербайджано-турецкое братство является вечным, что турецкий народ никогда не забудет Ходжалинской резни.

Профессор-историк Ильгар Мамедов расценил произошедшие в Ходжалы события как одну из самых чудовищных трагедий в истории Азербайджана и довел до внимания участников мероприятия исторические факты.

Канадские политики Реза Мориди и Ясмин Ратанси подчеркнули, что 32 года назад Ходжалы стал свидетелем одной из самых беспощадных расправ в истории человечества.

Модератор мероприятия, известный канадский политик Тони Рупрехт констатировал важность привлечения к международному суду преступников, совершивших геноцид в Ходжалы.

В художественной части мероприятия была представлена композиция из произведений известного композитора Арифа Меликова, участники воскресной школы "Mой Азербайджан", функционирующей при Доме Aзербайджана, прочитали стихи, посвященные Ходжалинской трагедии.