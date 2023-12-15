В Ташкентском университете состоялось открытие Центра азербайджановедения имени Гейдара Алиева

В Ташкентском государственном университете востоковедения состоялось открытие Центра азербайджановедения имени Гейдара Алиева.

В Ташкентском государственном университете востоковедения состоялось открытие Центра азербайджановедения имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Узбекистане.

В рамках мероприятия участникам была представлена книга "Гейдар Алиев - 100 изречений" (Heydər Əliyev - 100 kəlam), изданная в рамках проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане. В книге собраны 100 гениальных мыслей великого лидера, которые опубликованы на узбекском, турецком, азербайджанском языках.