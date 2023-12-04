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В США скончалась невестка Наги бека Шейхзаманлы

В США скончалась невестка Наги бека Шейхзаманлы В США скончалась невестка Наги бека Шейхзаманлы, занимавшего пост начальника спецслужбы по борьбе с контрреволюцией в период Азербайджанской Демократической Республики, Солмаз Ализаде.
Диаспора
4 декабря 2023 г. 23:32
В США скончалась невестка Наги бека Шейхзаманлы

В США скончалась невестка Наги бека Шейхзаманлы, занимавшего пост начальника спецслужбы по борьбе с контрреволюцией в период Азербайджанской Демократической Республики, Солмаз Ализаде.

Как сообщает американское бюро Report, С.Ализаде имела неоценимые заслуги в деле продвижения интересов Азербайджана, единства азербайджанской общины США, доведения до американской общественности правды о Карабахе.

В 2022 году она была награждена медалью "За заслуги в диаспорской деятельности", учрежденной президентом Ильхамом Алиевым.

В прошлогоднем интервью американскому бюро Report С.Ализаде рассказала о тяготах, которые пережила ее семья, уехавшая после свержения АДР из Азербайджана в Иран, а затем в Турцию, откуда эмигрировала в США. С.Ализаде поделилась своими впечатлениями перед поездкой в Шушу, подчеркнув, что увидеть Карабах свободным было ее самой заветной мечтой.

Отметим, что в августе 1919 года Наги бек Шейхзаманлы был назначен начальником организации по борьбе с контрреволюцией в Азербайджанской Демократической Республике. Он был ее руководителем до роспуска организации в марте 1920 года.

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Версия на азербайджанском языке Nağı bəy Şeyxzamanlının gəlini vəfat edib

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