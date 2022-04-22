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V Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха

V Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха Сегодня в Шуше в рамках V Съезда азербайджанцев мира состоялось панельное заседание на тему "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".
Диаспора
22 апреля 2022 г. 18:29
V Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха

Сегодня в Шуше в рамках V Съезда азербайджанцев мира состоялось панельное заседание на тему "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".

Как сообщает Report, модератором заседания стал заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев.

Сначала специальный представитель президента Азербайджана, помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов рассказал о строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев в своем выступлении отметил, что президент Азербайджана определил 5 основных направлений развития до 2030 года: "Сюда входят создание конкурентоспособной экономики, инклюзивного общества, развитие человеческого капитала, инновации, развитие зеленой экономики. Исходя из этого, уже разработана стратегия развития на 2022-2026 годы, которая в ближайшее время будет подписана президентом".

Э. Алиев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях имеется до 30 небольших гидроэлектростанций, которые планируется реконструировать с использованием частно-государственного партнерства.

"Совместная эксплуатация месторождений на освобожденных от оккупации территориях с иностранными инвесторами также стоит на повестке дня. В то же время нам известны и другие планы по освобожденным от оккупации территориям. Например, Шуша - наш культурный центр, Джебраил станет логистическим хабом, потому что через него пройдет Зангезурский коридор. У нас есть конкретные планы и по другим освобожденным территориям. В то же время мы, как государство, заинтересованы в том, чтобы, например, даже небольшие инвестиции из далекой Нигерии были вложены именно в освобожденные территории. Основная проблема для нас - очистка от минных загрязнений. Это требует времени. Если эта работа будет завершена в короткие сроки, данный регион будет развиваться еще быстрее", - сказал замминистра.

Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджи проинформировал о принципах работы фонда и проделанной работе. Он выразил желание активно сотрудничать с диаспорой в направлении восстановления Карабаха.

Профессор и главный консультант по неврологии Копенгагенского университета, руководитель Международного общества головной боли и директор исследовательского сообщества мигрени, член попечительского совета Фонда YAŞAT, активный член азербайджанской диаспоры в Дании, профессор медицины Масуд Ашина рассказал о работе, проводимой в направлении лечения ветеранов при поддержке Фонда YAŞAT.

Заведующий кафедрой международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов отметил, что развитие невозможно представить вне системы образования. По его словам, образовательные учреждения, которые будут созданы в Карабахе, должны быть универсальными учебными заведениями. "С другой стороны, если мы хотим построить зеленые города и села в Карабахской зоне, мы должны обратить особое внимание на высшее и среднее специальное образование", - отметил он.

Член правления азербайджанского центра по Среднему Западу, Координационного совета азербайджанцев США Эсмира Байрамова отметила, что умные города в мире также являются туристическими центрами. По ее словам, создание умных городов в Карабахе также будет способствовать развитию туризма.

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Версия на азербайджанском языке Фото Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı: Qarabağın bərpasına diasporun töhfələri müzakirə olunub 

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