В Праге прошла встреча с азербайджанской общиной в рамках "Года Гейдара Алиева"

В рамках "Года Гейдара Алиева" состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с проживающей в Праге азербайджанской общиной.

В рамках "Года Гейдара Алиева" состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с проживающей в Праге азербайджанской общиной.

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, во встрече приняли участие члены азербайджанской общины, проживающие в различных городах Чехии, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Чешской Республике.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность страны, и жертв бардинского террора.

Встреча продолжалась презентацией фильма, посвященного 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, и показом видеоролика на тему "Слово, данное народу, стало реальностью", отражающего нашу славную Победу.

Поприветствовав участников мероприятия, председатель комитета поздравил наших соотечественников с полным восстановлением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. От имени азербайджанцев мира он выразил главе государства и нашим отважным военнослужащим признательность за такое грандиозное историческое событие, как поднятие государственного флага Азербайджана в Ханкенди, Ходжалы, Аскеране и Агдере.

Продолжая выступление подробным отчетом о работе комитета, председатель довел до внимания такие вопросы, как осуществление на сегодняшний день направлений многогранной деятельности, реализация системных проектов, координационные советы, дома Азербайджана, воскресные азербайджанские школы, летние лагеря диаспорской молодежи. Он подчеркнул значение сохранения качеств, присущих идеологии азербайджанства, национальной идентичности, напомнил в этом контексте рекомендации главы государства проживающим за рубежом нашим соотечественникам на V Съезде азербайджанцев мира, выразил Эльдару Велиеву, Лейле Бегим Джафаровой и Фариду Амиралиеву признательность за активное участие в пропаганде азербайджанских реалий в Чехии.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Чешской Республике Адыш Мамедов сообщил, что в различных странах мира, в том числе в Чехии, проводится цикл мероприятий по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева. Отметив участие азербайджанской общины в этих мероприятиях, посол высоко оценил деятельность нашей диаспоры в Чехии, призвал соотечественников к активности и принятию целенаправленных мер в области пропаганды нашей культуры и искусства.

Азербайджанский дипломат говорил также о причинах, стоящих за клеветнической кампанией, проводимой некоторыми силами на европейском пространстве против Азербайджана. Он констатировал, что Азербайджанская армия под руководством Президента Ильхама Алиева избавила мир от одного из конфликтов, что в последние 3 года Азербайджанское государство стремительно и в современной форме полностью реконструировало наши территории, опустошенные армянами на глазах всего мира.

На мероприятии выступили представители диаспоры – учительница азербайджанского языка воскресной школы "Бута" Рена Абубекирова, председатель Общества "Натаван", член Союза писателей Азербайджана, Общества поэтов Великобритании и Европейского конгресса литературоведов Лейла Бегим Джафарова, член организации Elson Grand Фарид Амиралиев.

Затем состоялись выборы координаторов Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Чехии. Лейла Бегим Джафарова и Фарид Амиралиев были избраны координаторами.

Община внесла предложение об открытии Дома Азербайджана в Праге, получившее единогласную поддержку.

От имени комитета членам общины, проявившим активность в диаспорской деятельности в Чехии, были вручены благодарности.

В художественной части встречи в исполнении скрипачки, избранной в 2020 году "Человеком года" в Чехии, победительницы престижных музыкальных конкурсов Джанель Наджафли прозвучали песни "Aзербайджан", "Мать" и "Xaлг Гейдар сойлееджек".

Отметим, что на сегодняшний день в 14 странах мира функционируют 20 домов Азербайджана и 15 координационных советов азербайджанцев, охватывающих 36 государств.