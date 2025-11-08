Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Португалии отметили День Победы Азербайджана

    Диаспора
    • 08 ноября, 2025
    • 20:05
    В Португалии отметили День Победы Азербайджана

    Азербайджанская община в португальском Лиссабоне провела мероприятие, посвященное 8 ноября – Дню Победы.

    Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии приняли участие представители общественности, а также диаспор Колумбии, Бразилии, Греции, Турции, Польши, Нидерландов и Украины.

    Гостям была предоставлена ​​подробная информация о восстановлении территориальной целостности Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и значении этой Победы для нашего народа. В рамках мероприятия были показаны презентации об азербайджанской культуре, а также о карабахских лошадях.

    Руководитель турецкой музыкальной группы Baran Гюлюм Баран исполнил известные азербайджанские композиции Xudayar təsnifi, Gəl, ey səhər, Sarı gəlin, Bu qala daşlı qala.

    Также была представлена информация о газете "Экинчи", операх "Лейли и Меджнун" и "Севиль" великих композиторов Узеира Гаджибейл и Фикрета Амирова соответственно.

    В конце мероприятия участникам были подарены кялагаи (национальные шелковые платки).

    Portuqaliyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Лента новостей