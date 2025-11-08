В Португалии отметили День Победы Азербайджана

Азербайджанская община в португальском Лиссабоне провела мероприятие, посвященное 8 ноября – Дню Победы.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии приняли участие представители общественности, а также диаспор Колумбии, Бразилии, Греции, Турции, Польши, Нидерландов и Украины.

Гостям была предоставлена ​​подробная информация о восстановлении территориальной целостности Азербайджана в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и значении этой Победы для нашего народа. В рамках мероприятия были показаны презентации об азербайджанской культуре, а также о карабахских лошадях.

Руководитель турецкой музыкальной группы Baran Гюлюм Баран исполнил известные азербайджанские композиции Xudayar təsnifi, Gəl, ey səhər, Sarı gəlin, Bu qala daşlı qala.

Также была представлена информация о газете "Экинчи", операх "Лейли и Меджнун" и "Севиль" великих композиторов Узеира Гаджибейл и Фикрета Амирова соответственно.

В конце мероприятия участникам были подарены кялагаи (национальные шелковые платки).