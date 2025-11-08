İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Portuqaliyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Diaspor
    • 08 noyabr, 2025
    • 19:39
    Portuqaliyada Zəfər Günü qeyd edilib

    Portuqaliyanın paytaxtı Lissabonda Azərbaycan icması 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunan tədbir keçirib.

    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən "Report"a verilən məlumata görə, tədbirdə ictimaiyyət nümayəndələri ilə yanaşı, Kolumbiya, Braziliya, Yunanıstan, Türkiyə, Polşa, Niderland və Ukrayna diasporunun nümayəndələri iştirak edib.

    Tədbir Azərbaycanın Dövlət Himninin səsləndirilməsi və Vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçən qəhrəmanların əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.

    İştirakçılara 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasından və bu Qələbənin xalqımız üçün əhəmiyyətindən geniş bəhs olunub.

    Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif sahələri, eləcə də Qarabağ atları haqqında təqdimatlar göstərilib. Bədii hissədə "Baran" türk musiqi qrupunun rəhbəri Gülüm Baranın ifasında "Xudayar təsnifi", "Gəl, ey səhər", "Sarı gəlin", "Bu qala daşlı qala" kimi Azərbaycan musiqi inciləri səsləndirilib.

    Ədəbiyyat bölməsində "Əkinçi" qəzeti haqqında məlumat verilib, musiqi bölməsində isə dahi bəstəkarlar Üzeyir Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun" və Fikrət Əmirovun "Sevil" operalarından danışılıb. "Sevil" operasının qadın azadlığı mövzusuna həsr olunması və Azərbaycanın Şərqdə qadınlara seçki hüququ verən ilk ölkə kimi tarixə düşməsi xüsusi vurğulanıb.

    Tədbirin sonunda iştirakçılara Azərbaycanın milli simvolu olan buta naxışlı kəlağayılar hədiyyə edilib.

