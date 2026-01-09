ABŞ şirkətləri Venesuelanın neft-qaz sektoruna 100 milyard dollar yatıracaq
Energetika
- 09 yanvar, 2026
- 13:46
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Venesuelanın enerji sektoruna investisiyaları müzakirə etmək üçün bu gün ölkənin iri neft şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüşəcəyini bildirib.
"Report" xəvər verir ki, o bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Siyasi məhbusların azad edilməsi vacib və ağıllı addımdır. ABŞ və Venesuela neft-qaz infrastrukturunun daha geniş miqyasda, daha keyfiyyətli və müasir formada bərpasında uğurla əməkdaşlıq edir. İri neft şirkətləri ən azı 100 milyard dollar investisiya yatırırlar", - o yazıb.
ABŞ Prezidenti həmçinin qeyd edib ki, Venesuelaya qarşı gözlənilən ikinci dalğa zərbələrini ləğv edib, lakin ABŞ donanması öz mövqelərində qalacaq.
