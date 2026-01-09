Трамп: Американские компании вложат $100 млрд в нефтегазовый сектор Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится сегодня с представителями крупных нефтяных компаний США для обсуждения инвестиций в энергетическую отрасль Венесуэлы.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Освобождение большого количество политзаключенных является важным и разумным шагом. США и Венесуэла успешно сотрудничают, особенно в том, что касается восстановления их нефтегазовой инфраструктуры в гораздо более масштабной, качественной и современной форме. <...> Крупные нефтяные компании инвестируют не менее $100 млрд. Сегодня я встречусь с ними в Белом доме", - написал он.

Президент США также отметил, что отменил ранее ожидаемую вторую волну ударов по Венесуэле, однако заявил, что американский флот останется на своих позициях.

"Благодаря этому сотрудничеству я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак, которая, похоже, не понадобится, однако все корабли останутся на месте в целях безопасности" - подчеркнул Трамп.