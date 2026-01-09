İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    BMT 2026-2027-ci illərdə Azərbaycanda inflyasiyanın yavaşlayacağını proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    • 09 yanvar, 2026
    • 13:35
    BMT 2026-2027-ci illərdə Azərbaycanda inflyasiyanın yavaşlayacağını proqnozlaşdırır

    BMT Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiyanı 4 %, 2027-ci il üçün isə 3,5 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    Bu barədə "Report" BMT-nin yenilənmiş məlumatlarına istinadən xəbər verir.

    BMT-nin qiymətləndirmələrinə görə, 2025-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 5,6 % təşkil edib.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin proqnozlarına əsasən, ölkədə orta illik inflyasiya 2026-cı ildə 4,8 %, 2027-ci ildə isə 4,5 % təşkil edəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının son proqnozlarına (2025-ci ilin oktyabr ayı) görə, cari ildə illik inflyasiya təxminən 5,7 % olacaq.

    Niderlandın ən böyük bank qrupu olan "ING Group" Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı 2026-cı ildə 5,3 %, 2027-ci ildə isə 8,9 % səviyyəsində proqnozlaşdırır. Dünya Bankı 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı 2,3 % səviyyəsində gözləyir.

    Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanda 2026-cı ildə orta illik inflyasiyanı 3,5 % səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    "Moody's" beynəlxalq reytinq agentliyi Azərbaycanda cari ildə orta illik inflyasiyanın 3 %, "Fitch Ratings" 4,6 %, "Fitch Solutions" isə 2026-cı ildə 5,5 %, 2027-ci ildə isə 4,8 % səviyyəsində olacağını gözləyir.

    Xatırladaq ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, Azərbaycanda 2024-cü ildə orta illik inflyasiya 2,2 %, 2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında isə 5,7 % təşkil edib.

