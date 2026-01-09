Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Финансы
    • 09 января, 2026
    • 13:05
    ООН прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг

    ООН прогнозирует инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 4%, в 2027 году - 3,5%.

    Как сообщает Report со ссылкой на обновленным данные ООН.

    По оценкам ООН инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6%.

    По прогнозам Минэкономики Азербайджана, среднегодовая инфляция в стране в 2026 году составит 4,8%, а в 2027 году - 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (октябрь 2025 года), годовая инфляция в текущем году составит около 5,7%.

    Крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Group прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 5,3%, в 2027 году - 8,9%. Всемирный банк в 2025-2026 годах ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,3%.

    Азиатский банк развития прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2026 году на уровне 3,5%.

    Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает среднегодовую инфляцию в Азербайджане в текущем на уровне 3%, Fitch Ratings - 4,6%, а Fitch Solutions - в 2026 году на уровне 5,5%, а в 2027 году - 4,8%.

    Напомним, что согласно данным Госкомстата среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составила 2,2%, а в январе-ноябре 2025 года - 5,7%.

