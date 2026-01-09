İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Qazaxda həmkəndlisini öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 13:29
    Qazaxda həmkəndlisini öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayır

    Qazax rayonunda həmkəndlisini qəsdən öldürməkdə təqsirləndirilən Aşağı Salahlı kənd sakini Xaliq Məmmədrzayevin məhkəməsi başlayır.

    Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, ötən il martın 20-də itkin düşmüş Qazax rayonunun Aşağı Salahlı kənd sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Tamerlan Sadıqovun qəsdən öldürülməsi müəyyən edilib.

    İbtidai istintaq zamanı Tamerlan Sadıqovun həmkəndlisi, 1988-ci il təvəllüdlü Xaliq Məmmədrzayev tərəfindən qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub.

    Toplanmış sübutlar əsasında Xaliq Məmmədrzayevə Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9-cu (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə, habelə adam oğurluğu və ya girov götürülməsi ilə bağlı adam öldürmə) maddəsilə ittiham elan edilərək barəsində müstəntiqin vəsatəti və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Cinayət işi aidiyyəti üzrə baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

    Qazax qətl Cinayət işi Məhkəmə

    Son xəbərlər

    14:15

    "AccessBank" kartları ilə ictimai nəqliyyatda ödənişlərə 20% keşbek imkanı!

    Maliyyə
    14:14
    Foto

    Dörd kəndə yola salınan ilk köç karvanı Ağdərə şəhərinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:09

    Sumqayıtda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:05

    "Finans İnvest" BOKT adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    Maliyyə
    14:05

    Ukrayna səfiri Azərbaycan XİN nümayəndəsi ilə Bakı-Kiyev tərəfdaşlığını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:03
    Foto

    Xətai rayonunda imtiyazlı xəstələr üçün yeni aptek fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    14:02

    Audiovizual Şura "Neftçi TV" üçün platforma yayımçısı lisenziyasını ləğv edib

    Fərdi
    13:58

    AYNA: Bakıda mikromobillik şəbəkəsinin uzunluğu 50 kilometrə çatdırılıb

    İnfrastruktur
    13:54

    Almaniya klubunun "Qarabağ"la oyundan əvvəl Bakıda mətbuat konfransı və açıq məşqi olmayacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti