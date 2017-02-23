В Польше пройдет первый форум азербайджанской молодежи

Варшава. 23 февраля. REPORT.AZ/ 5 марта в Варшаве пройдет первый форум Совета азербайджанской молодежи в Польше (САМП). Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил первый секретарь САМП Расул Мамедов.

По его словам, на форуме ожидается участие около 150 гостей.

"На форуме примет участие молодежь из городов Краков, Лодзь, Вроцлав и Познань. Собрав азербайджанскую молодежь вместе, хотим усилить между ними контакты. Кроме того, на форуме наша молодежь сможет пообщаться с официальными лицами и найти ответы на интересующие их вопросы", - сказал Р. Мамедов.

Отметим, что на форуме примет участие заведующий сектором по работе с молодежными организациями общественно-политического отдела Администрации президента Вусал Гулиев, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, руководители азербайджанских диаспор, действующих в зарубежных странах, а также посол Азербайджана в Польше и сотрудники посольства.

В конце форума от имени участников будет адресовано обращение парламенту Польши мероприятия в связи с Ходжалинским геноцидом.