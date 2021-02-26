В Париже почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В столице Франции Париже в Культурном центре посольства Азербайджана состоялась церемония поминовения, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В столице Франции Париже в Культурном центре посольства Азербайджана состоялась церемония поминовения, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, французские профессора, журналисты и другие лица.

Открывая мероприятие, Р.Мустафаев выразил надежду на то, что и Франция, известная как страна, всегда защищающая права человека, в скором времени даст политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду.

На мероприятии минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

В рамках мероприятия были продемонстрированы картины, посвященные Ходжалинскому геноциду, организован стенд памяти шехидов.