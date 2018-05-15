В Москве прошел круглый стол "Первая демократия исламского мира: 100 лет АДР" - ФОТО

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Москва. 15 мая. REPORT.AZ/ В московском Национальном исследовательском университете Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) прошел круглый стол на тему "Первая демократия исламского мира: 100 лет АДР", сообщает российское бюро Report.

Открывший мероприятие руководитель Ближневосточного клуба НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде отметил особое значение 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в жизни азербайджанского общества.

"АДР сочетал в себе ценности западного парламентаризма и восточной политической культуры. Став первой демократией в исламском мире, Баку также стал одним из флагманов в сфере гендерного равенства, первым наделив женщин политическими правами. Фундаментальные принципы, лежавшие в основе первой Республики, стали величайшим наследием для будущих поколений и позволили современному Азербайджану быть его достойным преемником", - заявил М.Садыгзаде.

В свою очередь эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова российской Академии Наук Фархад Ибрагимов предоставил цифры по этническому составу членов первого парламента АДР.

"11 мандатов принадлежало этническим армянам, представлявшим армянскую диаспору Азербайджана, и это несмотря на резню, устроенную дашнаками в марте 1918 года. Это доказывает толерантность азербайджанцев во все времена и уважение ко всем этносам, проживающим на территории страны", - добавил политолог.

Выступавшие также акцентировали внимание на миролюбивости азербайджанского народа сквозь призму исторического анализа и призвали передать память о первой демократии Востока будущим поколениям.