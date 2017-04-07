В Милли Меджлисе обсудили вопрос аннулирования регистрации ВАК

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Каждого беспокоит информация, распространенная в средствах массовой информации по поводу обращения министерства юстиции Российской Федерации в Верховный суд для аннулирования регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК)".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, какие-то силы пытаются нанести ущерб отношениям между двумя государствами: "Азербайджан и Россия являются дружественными странами. В Азербайджане действует свыше 300 русских школ. То есть, отношения Азербайджана с соседними странами, за исключением Армении, нормальные. Вопрос касательно аннулирования регистрации вызывает обеспокоенность. Те, кто причастен к этому, должны понимать, что Азербайджан строит отношения с Россией по развивающейся линии".

Депутат Захид Орудж также выразил обеспокоенность по данному вопросу.