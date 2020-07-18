О нас
Report Georgia

В Киеве прошла акция поддержки азербайджанской армии

В Киеве прошла акция поддержки азербайджанской армии В столице Украины, Киеве, прошла акция в знак протеста против провокаций, совершенных ВС Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, а также поддержки национальной армии и государства.
Диаспора
18 июля 2020 г. 23:45
В Киеве прошла акция поддержки азербайджанской армии

В столице Украины, Киеве, прошла акция в знак протеста против провокаций, совершенных ВС Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, а также поддержки национальной армии и государства.

Как передает Report, в акции, организованной Конгрессом азербайджанцев Украины перед посольством Азербайджана в Украине, приняли участие наши соотечественники, молодежь, украинцы, представители турецкой общины, а также местных СМИ. В ходе акции, в которой участвовали более 200 человек, прозвучали лозунги "Карабах - Азербайджан!", "Азербайджан, мы с тобой!", "Мы - Полады!".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kiyevdə Azərbaycan Ordusuna dəstək aksiyası

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджанцы в Дюссельдорфе поддержали нашу армию
Азербайджанцы в Дюссельдорфе поддержали нашу армию
18 июля 2020 г. 22:47
Азербайджанская интеллигенция России: Опасная политика Армении может привести к катастрофе
Азербайджанская интеллигенция России: Опасная политика Армении может привести к катастрофе
18 июля 2020 г. 18:06
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед зданием посольства Армении в Берлине
Азербайджанцы проводят акцию протеста перед зданием посольства Армении в Берлине
18 июля 2020 г. 17:08
МВД Грузии об инциденте с азербайджанцами
МВД Грузии об инциденте с азербайджанцами
18 июля 2020 г. 10:02
Азербайджанская молодежь сделала мировым трендом хэштеги #KarabakhisAzerbaijan, #StopArmenianAgression
Азербайджанская молодежь сделала мировым трендом хэштеги #KarabakhisAzerbaijan, #StopArmenianAgression
17 июля 2020 г. 16:15
Конгресс азербайджанцев Европы требует жестких санкций против Армении
Конгресс азербайджанцев Европы требует жестких санкций против Армении
15 июля 2020 г. 13:32
В Москве провалилась армянская провокация против Полада Бюльбюль оглы
В Москве провалилась армянская провокация против Полада Бюльбюль оглы
11 июля 2020 г. 19:00
В Германии в прошлом году утонули 27 соискателей убежища, включая азербайджанца
В Германии в прошлом году утонули 27 соискателей убежища, включая азербайджанца
10 июля 2020 г. 11:58
В Луганске похищен бизнесмен-азербайджанец
В Луганске похищен бизнесмен-азербайджанец
9 июля 2020 г. 10:45
Александр Шаровский: Счастье для евреев, что нашли дом в Азербайджане
ФотоАлександр Шаровский: Счастье для евреев, что нашли дом в Азербайджане
8 июля 2020 г. 18:00

Последние новости

23:45
ФотоВ Киеве прошла акция поддержки азербайджанской армии Диаспора
23:35
Два солдата погибли при атаке неизвестных в Колумбии Другие страны
23:01
Ряд обязанностей эмира Кувейта временно будет исполнять наследный принц Другие страны
22:47
Азербайджанцы в Дюссельдорфе поддержали нашу армию Диаспора
22:29
В Лидсе временно переименовали улицу в честь главного тренера Футбол
21:55
В Индии около 80 человек погибли в результате наводнений Другие страны
21:49
Получивший огнестрельное ранение армянский солдат скончался   В регионе
21:21
Министры финансов G20 встретятся на этих выходных Финансы
21:01
Пожарные ликвидировали огонь в соборе в Нанте Другие страны
20:39
Стал известен новый капитан «Карабаха» Футбол
20:22
В Молдове выявили 300 новых случаев COVID-19 Другие страны
19:57
Даргяхлы: Противник может совершить провокацию в любом направлении Нагорно-карабахский конфликт
19:44
В Нигерии семь человек погибли при взрыве бомбы Другие страны
19:29
В Мексике нашли тела людей и сумки с останками Другие страны
18:45
В Японии выявили рекордное количество новых случаев COVID-19 Другие страны
Вся новостная лента