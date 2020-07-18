В Киеве прошла акция поддержки азербайджанской армии

В столице Украины, Киеве, прошла акция в знак протеста против провокаций, совершенных ВС Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, а также поддержки национальной армии и государства.

В столице Украины, Киеве, прошла акция в знак протеста против провокаций, совершенных ВС Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, а также поддержки национальной армии и государства.

Как передает Report, в акции, организованной Конгрессом азербайджанцев Украины перед посольством Азербайджана в Украине, приняли участие наши соотечественники, молодежь, украинцы, представители турецкой общины, а также местных СМИ. В ходе акции, в которой участвовали более 200 человек, прозвучали лозунги "Карабах - Азербайджан!", "Азербайджан, мы с тобой!", "Мы - Полады!".