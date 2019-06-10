В Грузии избранный главой ИВ азербайджанец приступил к полномочиям - ОБНОВЛЕНО

Заур Даргаллы, недавно избранный главой Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, приступил к исполнению обязанностей.

Как сообщает грузинское бюро Report, губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили 10 июня встретился в муниципалитете Марнеульского района с З.Даргаллы и другими руководящими лицами.

Губернатор пожелал новому главе ИВ Марнеульского района успехов в работе.

На собрании З.Даргалы рассказал о плане деятельности в связи с работами, которые будут выполнены в Марнеули.

*** 10:18

Заур Даргаллы, недавно избранный главой Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, приступает к своим обязанностям.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава района будет представлен коллективу муниципалитета Марнеульского района.

Напомним, что выборы на пост главы Исполнительной власти в Марнеули состоялись 19 мая. Заур Даргаллы набрал 78,6% голосов и победил на выборах.