Кандидат в депутаты парламента Новой Зеландии: Сделаю все для укрепления связей с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с кандидатом в депутаты парламента Новой Зеландии от округа Ботани, член Лейбористской партии Тофигом Мамедовым в преддверии выборов, которые состоялся 23 сентября.

- Вначале расскажите нашим читателям о себе. Как Вы переехали из Азербайджана в Новую Зеландию?

- Я родился 30 декабря 1978 года в Баку. Когда мне было 6 лет родители расстались и меня с сестрой воспитывала бабушка с отцовской стороны. В 1994 году наша семья приняла решение, что нам нужно покинуть Азербайджан. В то время ситуация в Азербайджане была тяжелой. Тогда мы и переехали в Новую Зеландию. Здесь я окончил школу и университет по специальности бизнес в области недвижимости. Сейчас я работаю в этой сфере.

- Расскажите о своей предвыборной кампании. Кто Ваш основной соперник в округе Ботани?

- Я член партии Лейбористов с 1999 года. В 2014 году я также участвовал в выборах. Тогда, набрав 7549 голосов, я занял второе место. В этот раз я подал кандидатуру от избирательного округа Ботани города Окленд. Мой основной соперник - депутат от Национальной партии. Мои предвыборные обещания заключаются в том, чтобы улучшить транспортную систему и сделать доступным для всех жилье. Потому что в Окленде дома стоят очень дорого и цены на них доходят до 1 млн. долларов, что не все могут позволить. У многих нет денег.

- Есть ли у Вас статистика о том, сколько живет азербайджанцев в Новой Зеландии?

- Такой статистики нет, но, в целом, тут живет около 14-15 семей.

- В случае избрания, как Вы можете способствовать укреплению отношений между Азербайджаном и Новой Зеландией?

- Как депутат, я, в первую очередь, должен выполнить работу в своем округе. Но я готов оказать любую помощь, с политической точки зрения. Попробую сделать все, что от меня зависит.

- Как по-вашему, что нужно сделать для сближения Азербайджана и Новой Зеландии?

- Нужно укрепить дипломатические связи. Также надо развить туризм. Я сам тоже занимаюсь этим. На правительственном уровне этими делами надо заняться.