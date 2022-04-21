О нас
Аудио новости

Создана рабочая группа для усовершенствования законопроекта «О соотечественниках и диаспорских организациях»

Создана рабочая группа для усовершенствования законопроекта «О соотечественниках и диаспорских организациях» В целях совершенствования законопроекта «О соотечественниках и диаспорских организациях» в Государственном комитете по работе с диаспорой создана рабочая группа с участием представителей соответствующих структур, изучен зарубежный опыт в этом направлении
Диаспора
21 апреля 2022 г. 10:29
Создана рабочая группа для усовершенствования законопроекта «О соотечественниках и диаспорских организациях»

В целях усовершенствования законопроекта «О соотечественниках и диаспорских организациях» в Государственном комитете по работе с диаспорой создана рабочая группа с участием представителей соответствующих структур, изучен зарубежный опыт в этом направлении и подготовлены предложения.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

По его словам, были изучены существующие проблемы в сфере координации деятельности диаспорских организаций, углубления связей соотечественников, проживающих за рубежом, с Азербайджаном, и был предпринят ряд шагов для предотвращения разобщенной деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Soydaşlar və diaspor təşkilatları haqqında" qanun layihəsinin hazırlanması ilə bağlı İşçi Qrup yaradılıb

Самое читаемое

В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
МВД о нарушении карантинных правил во время встречи с блогером в Баку
18 апреля 2022 г. 11:32
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04
Все больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
ФотоВсе больше гостей столицы Азербайджана посещают первый в мире танкер-музей
16 апреля 2022 г. 14:41
Пожар на ракетном крейсере Москва локализован
Пожар на ракетном крейсере "Москва" локализован
14 апреля 2022 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi