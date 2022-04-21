Создана рабочая группа для усовершенствования законопроекта «О соотечественниках и диаспорских организациях»

В целях совершенствования законопроекта «О соотечественниках и диаспорских организациях» в Государственном комитете по работе с диаспорой создана рабочая группа с участием представителей соответствующих структур, изучен зарубежный опыт в этом направлении

В целях усовершенствования законопроекта «О соотечественниках и диаспорских организациях» в Государственном комитете по работе с диаспорой создана рабочая группа с участием представителей соответствующих структур, изучен зарубежный опыт в этом направлении и подготовлены предложения.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Госкомитета Фуад Мурадов.

По его словам, были изучены существующие проблемы в сфере координации деятельности диаспорских организаций, углубления связей соотечественников, проживающих за рубежом, с Азербайджаном, и был предпринят ряд шагов для предотвращения разобщенной деятельности.