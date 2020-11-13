Госкомитет: Расследуется смерть азербайджанского студента в Польше

Скончался Исмаилов Мушфиг Асиф оглу, который в течение последних 3 лет проживал и учился в Польше.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.
Сразу после получения информации, Комитет заинтересовался ситуацией, и Совет азербайджанцев в Польше принял ближайшее участие в получении дополнительной информации.
Согласно информации, предоставленной органами полиции Польши на основании предварительного расследования, наш соотечественник совершил суицид.
В настоящее время следственно-оперативная группа расследует факт, официальная информация по факту смерти ожидается после окончания следствия.
Комитет держит ситуацию под контролем.