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Госкомитет: Расследуется смерть азербайджанского студента в Польше

Госкомитет: Расследуется смерть азербайджанского студента в Польше Скончался Исмаилов Мушфиг Асиф оглу, который в течение последних 3 лет проживал и учился в Польше.
Диаспора
13 ноября 2020 г. 15:52
Госкомитет: Расследуется смерть азербайджанского студента в Польше
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Скончался Исмаилов Мушфиг Асиф оглу, который в течение последних 3 лет проживал и учился в Польше.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Сразу после получения информации, Комитет заинтересовался ситуацией, и Совет азербайджанцев в Польше принял ближайшее участие в получении дополнительной информации.

Согласно информации, предоставленной органами полиции Польши на основании предварительного расследования, наш соотечественник совершил суицид.

В настоящее время следственно-оперативная группа расследует факт, официальная информация по факту смерти ожидается после окончания следствия.

Комитет держит ситуацию под контролем.

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Версия на азербайджанском языке Diaspor Komitəsi: Polşada təhsil alan azərbaycanlının ölüm səbəbi araşdırılır

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