Госкомитет: Расследуется смерть азербайджанского студента в Польше

Скончался Исмаилов Мушфиг Асиф оглу, который в течение последних 3 лет проживал и учился в Польше.

Скончался Исмаилов Мушфиг Асиф оглу, который в течение последних 3 лет проживал и учился в Польше.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Сразу после получения информации, Комитет заинтересовался ситуацией, и Совет азербайджанцев в Польше принял ближайшее участие в получении дополнительной информации.

Согласно информации, предоставленной органами полиции Польши на основании предварительного расследования, наш соотечественник совершил суицид.

В настоящее время следственно-оперативная группа расследует факт, официальная информация по факту смерти ожидается после окончания следствия.

Комитет держит ситуацию под контролем.