Президент Грузии встретилась с представителями азербайджанской молодежи

На мероприятии по случаю Дня родного языка в Тбилиси приняла участие группа представителей Центра интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ).

На мероприятии по случаю Дня родного языка в Тбилиси приняла участие группа представителей Центра интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ).

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что в ходе мероприятия в Администрации президента Грузии президент Саломе Зурабишвили встретилась с гендиректором ЦИАГ Орханом Пирвердиевым и представителями центра. Президенту Саломе Зурабишвили предоставили подробную информацию о направлениях деятельности ЦИАГ.

Затем была сделана памятная фотография с президентом Грузии.

Отметим, что Центр интеграции азербайджанцев Грузии при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой с 3 апреля 2019 года функционирует в Марнеульском районе, где компактно проживают азербайджанцы.