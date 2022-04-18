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Президент Грузии встретилась с представителями азербайджанской молодежи

Президент Грузии встретилась с представителями азербайджанской молодежи На мероприятии по случаю Дня родного языка в Тбилиси приняла участие группа представителей Центра интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ).
Диаспора
18 апреля 2022 г. 16:27
Президент Грузии встретилась с представителями азербайджанской молодежи

На мероприятии по случаю Дня родного языка в Тбилиси приняла участие группа представителей Центра интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ).

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что в ходе мероприятия в Администрации президента Грузии президент Саломе Зурабишвили встретилась с гендиректором ЦИАГ Орханом Пирвердиевым и представителями центра. Президенту Саломе Зурабишвили предоставили подробную информацию о направлениях деятельности ЦИАГ.

Затем была сделана памятная фотография с президентом Грузии.

Отметим, что Центр интеграции азербайджанцев Грузии при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой с 3 апреля 2019 года функционирует в Марнеульском районе, где компактно проживают азербайджанцы.

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Версия на английском языке ФотоPresident of Georgia meets young Azerbaijanis in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan Prezidenti bir qrup azərbaycanlı gənclə görüşüb

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