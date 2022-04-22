О нас
Аудио новости

Председатель Союза азербайджанских бизнесменов Грузии предложил провести бизнес-форум в Шуше

Председатель Союза азербайджанских бизнесменов Грузии предложил провести бизнес-форум в Шуше Проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше после исторической победы является важным событием.
Диаспора
22 апреля 2022 г. 16:32
Председатель Союза азербайджанских бизнесменов Грузии предложил провести бизнес-форум в Шуше

Проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше после исторической победы является важным событием.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза азербайджанских бизнесменов Грузии Нариман Гурбанов, выступая на съезде.

Он напомнил, что в Отечественной войне погибли и азербайджанцы из Грузии: "В прошлом году к годовщине Отечественной войны совместно с посольством Азербайджана в Грузии было проведено мероприятие".
Председатель Союза отметил, что отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне: "Их основа была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Сегодня отношения между двумя странами получили дальнейшее развитие в результате дальновидной политики президента Ильхама Алиева. Предлагаю провести в Шуше бизнес-форум с участием грузинских бизнесменов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycanlı İş Adamları Birliyinin sədri Şuşada biznes-forumun keçirilməsini təklif edib

Самое важное

Центр приема граждан обнародовал график на май
Центр приема граждан обнародовал график на май
22 апреля 2022 г. 15:21
Продлен срок особого карантинного режима
Продлен срок особого карантинного режима
22 апреля 2022 г. 14:09
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
22 апреля 2022 г. 12:50
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
22 апреля 2022 г. 08:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля 2022 г. 16:29
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
21 апреля 2022 г. 12:47
Помощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
ФотоПомощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
21 апреля 2022 г. 11:51
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
21 апреля 2022 г. 10:20
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi