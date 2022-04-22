Председатель Союза азербайджанских бизнесменов Грузии предложил провести бизнес-форум в Шуше

Проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше после исторической победы является важным событием.

Проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше после исторической победы является важным событием.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза азербайджанских бизнесменов Грузии Нариман Гурбанов, выступая на съезде.

Он напомнил, что в Отечественной войне погибли и азербайджанцы из Грузии: "В прошлом году к годовщине Отечественной войны совместно с посольством Азербайджана в Грузии было проведено мероприятие".

Председатель Союза отметил, что отношения между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне: "Их основа была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Сегодня отношения между двумя странами получили дальнейшее развитие в результате дальновидной политики президента Ильхама Алиева. Предлагаю провести в Шуше бизнес-форум с участием грузинских бизнесменов".