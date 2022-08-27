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Правнук Иреванского хана, совершивший поездку в Карабах: Это - незабываемый опыт в моей жизни

Правнук Иреванского хана, совершивший поездку в Карабах: Это - незабываемый опыт в моей жизни Правнук Иреванского хана Амир Али Сардар Иревани совершил поездку в город Агдам.
Диаспора
27 августа 2022 г. 19:31
Правнук Иреванского хана, совершивший поездку в Карабах: Это - незабываемый опыт в моей жизни

Правнук Иреванского хана Амир Али Сардар Иревани совершил поездку в город Агдам.

Как передает Report, в ходе поездки, состоявшейся при организационной поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, гость побывал во дворце Панахали хана в городе Агдам, посетил гробницы и дом карабахских ханов, могилы Панахали хана и Хуршидбану Натаван, крепость Шахбулаг.

Потомок Иреванского хана осмотрел развалины в центре города Агдам, ознакомился с восстановительно-созидательными работами, проводимыми в Джума-мечети.

Сотрудник специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), подробно проинформировал гостя о разрушенных исторических, культурных и религиозных памятниках на территории района, учиненном экологическом терроре, развитии экономических зон в Агдаме в послевоенный период, создании Промышленного парка, других центров и строительных работах, связанных с возведением жилых домов. Он сказал, что пришел в ужас от преступлений, совершенных армянами в Агдаме: “Невозможно описать словами эти преступления. Для того чтобы понять всю глубину такого бедствия, необходимо воочию увидеть эти развалины и сравнить с тем, что было до оккупации”.

Правнук Иреванского хана, сообщив, что ознакомился в ходе поездки с планами развития работ по реконструкции Агдама, отметил, что гордится теми, кто освободил наши земли, и осуществляет работы по реконструкции и восстановлению.

По дороге из Агдама в Баку Амир Али Сардар Иревани посетил гробницу Бахмана Мирзы Гаджара в городе Барда, охраняемого нашим государством как памятник архитектуры. Сотрудник Государственного комитета по работе с диаспорой по Евлахскому региону подробно проинформировал гостя о Бахмане Мирзе Гаджаре и его гробнице.

Амир Али Сардар Иревани сообщил, что Бахман Мирза являлся братом его прабабушки Махрухсар Фахреддовле. Maхрухсар Фахреддовле была супругой его прадеда Мухаммедхасан хана Сардара Иревани.

Расценив поездку в Карабах как незабываемые мгновения, гость подчеркнул, что надеется, что следующая поездка в Карабах не заставит себя долго ждать: "Я связан с этими людьми, этой культурой прочными узами. Глубоко признателен Фуаду Мурадову за предоставленную мне возможность побывать в Карабахе и поделиться впечатлениями. Это – незабываемый опыт в моей жизни. Естественно, я сделаю все возможное для того, чтобы поделиться впечатлениями и внести свой вклад".

Потомок Иреванского хана поделился впечатлениями о Карабахе с программой "Родина не далеко" Diaspor TV. Его интервью будет опубликовано на днях.

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