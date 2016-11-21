Почетный консул Азербайджана в Харькове удостоен высокой государственной награды Украины

Киев. 21 ноября. REPORT.AZ/ По распоряжению президента Украины Петро Порошенко за заслуги в развитии аграрных реформ в Украине группа лиц была награждена орденом "За заслугу перед отечеством".

Как передает Report, в числе награжденных - почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов, удостоенный ордена "За заслуги перед отечеством" 3-ей степени за вклад в развитие аграрно-промышленных комплексов и проведение аграрных реформ в Сумской области.

В распоряжении президента Украины отмечается о награждении Афгана Фаган оглу Салманова орденом "За заслуги перед отечеством" 3-ей степени за вклад, внесенный в развитие аграрного сектора Сумской области.

Отметим, что проживающий в Украине с 1992 года Афган Салманов создал в Сумской области агропромышленный комплекс. Решением Верховного совета Международной рейтинговой академии Украины в 2010 году он был удостоен премии Сумской области, а в 2013 году - номинации "Человек года - влиятельный работник аграрного сектора".

А.Салманов был избран депутатом 5-го и 6-го созыва Сумского областного совета.

По распоряжению президента Ильхама Алиева в 2014 году А.Салманов был назначен почетным консулом Азербайджана в Харькове.