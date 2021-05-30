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Перед здание муниципалитета Бостона поднят флаг Азербайджана - ФОТО

Перед здание муниципалитета Бостона поднят флаг Азербайджана - ФОТО Перед муниципалитетом одного из исторических городов США – Бостона, штат Массачусетс – был поднят азербайджанский флаг по случаю 103-й годовщины основания Азербайджанской Демократической Республики
Диаспора
30 мая 2021 г. 10:01
Перед здание муниципалитета Бостона поднят флаг Азербайджана - ФОТО

Перед муниципалитетом одного из исторических городов США – Бостона, штат Массачусетс – был поднят азербайджанский флаг по случаю 103-й годовщины основания Азербайджанской Демократической Республики.

Как передает местное бюро Report, проект был инициирован главой Азербайджанского общества Новой Англии (New England) Тунзалей Эйнулла при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Трехцветный флаг нашей страны был поднят под звуки государственного гимна Азербайджана при участии наших соотечественников, проживающих в Бостоне. Отметим, что флаг Азербайджана будет развеваться перед зданием муниципалитета в течение 10 дней.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке Boston bələdiyyəsinin qarşısında Azərbaycan bayrağı qaldırılıb - FOTO

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