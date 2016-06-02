Назим Ибрагимов прокомментировал признание Германией "армянского геноцида"

"Мы покажем, что находимся рядом с нашими турецкими братьями"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Председатель государственного комитета по делам диаспоры Назим Ибрагимов прокомментировал принятие парламентом Германии резолюции о признании так называемого "армянского геноцида".

Как сообщает Report, Н.Ибрагимов отметил, что Турция является братской страной Азербайджану: "Мы всегда пресекали утверждения о "геноциде". Как вы знаете, мы пресекали их и продемонстрировали свою позицию, когда эти фальшивые утверждения обсуждались в парламенте Израиля. Теперь это обстоятельство наблюдается и в парламенте Германии. Что это значит? Надо провести анализ. Азербайджанская диаспора будет активно выступать везде, мы покажем, что находимся рядом с нашими турецкими братьями. Проблема Турции - наша проблема, мы не оставим этот вопрос".