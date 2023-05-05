О нас

Награжден участвовавший в обороне Киева азербайджанец

Награжден участвовавший в обороне Киева азербайджанец Награждены участники обороны столицы Украины Киева во время атаки со стороны России в феврале-марте прошлого года.
Диаспора
5 мая 2023 г. 17:06
Награжден участвовавший в обороне Киева азербайджанец

Награждены участники обороны столицы Украины Киева во время атаки со стороны России в феврале-марте прошлого года.

Как передает восточноевропейское бюро Report, среди награжденных - уроженец Загатальского района Азербайджана Гулиев Шамхал Намик оглу.

Проживающий долгое время в Украине Шамхал Гулиев награжден военной администрацией Киевской области медалью "За оборону Киева и Киевской области".

Ш.Гулиев активно участвовал в доставке гуманитарной помощи. В прошлом году в период приостановки деятельности объектов общепита в результате неожиданной атаки российской армии Ш.Гулиев обеспечивал доставку помощи населению и отрядам самообороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMan, native of Azerbaijan, awarded for defending Kyiv
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevin müdafiəsində iştirak edən azərbaycanlı mükafatlandırılıb

Самое читаемое

Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi