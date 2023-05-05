Награжден участвовавший в обороне Киева азербайджанец

Награждены участники обороны столицы Украины Киева во время атаки со стороны России в феврале-марте прошлого года.

Награждены участники обороны столицы Украины Киева во время атаки со стороны России в феврале-марте прошлого года.

Как передает восточноевропейское бюро Report, среди награжденных - уроженец Загатальского района Азербайджана Гулиев Шамхал Намик оглу.

Проживающий долгое время в Украине Шамхал Гулиев награжден военной администрацией Киевской области медалью "За оборону Киева и Киевской области".

Ш.Гулиев активно участвовал в доставке гуманитарной помощи. В прошлом году в период приостановки деятельности объектов общепита в результате неожиданной атаки российской армии Ш.Гулиев обеспечивал доставку помощи населению и отрядам самообороны.