Кличко и руководитель азербайджанской диаспоры продемонстрировали самый большой украинский флаг

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ По случаю Дня флага Украины столичная мэрия совместно с Ассамблеей наций Украины (АНУ) организовала в центре Киева демонстрацию 150-метрового флага.

Как сообщил Report президент АНУ, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев, на акции, где присутствовали он и мэр города Виталий Кличко, также участвовали иностранные гости, сотни украинцев и представителей этнических народностей, в том числе азербайджанцы.

Во время шествия, организованного от улицы Крещатик до Майдана, был продемонстрирован самый большой флаг Украины длиной 150 метров.

По словам Р.Тагиева, возглавляемая им Ассамблея наций периодически проводит подобные мероприятия за единство Украины. Он заявил, что являющиеся гражданами страны представители этнических народностей постоянно проявляют активность на пути территориальной целостности Украины и ее признания в мире.