Госдепартамент языка: Азербайджанцы плохо говорят на грузинском

"Незнание азербайджанцами Грузии государственного языка остается большой проблемой".

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report сказал председатель Государственного департамента языка Грузии, филолог, профессор Георгий Алибегашвили.

По его словам, правительство Грузии делает все возможное для того, чтобы азербайджанцы, являющиеся гражданами этой страны, учили государственный язык и интегрировали в гражданское общество: "Без знания грузинского языка невозможно устроиться на работу в госструктурах. Очень жаль, что в регионе компактного проживания азербайджанцев - Квемо Картли уровень знания грузинского языка низок".

Г.Алибегашвили заявил о необходимости повышения уровня грузинского языка в общественных школах: "На данный момент мотивации педагогов нет, так как их зарплата невысокая. Надеюсь, что данная проблема будет решаться поэтапно".

По его мнению, для решения проблем, связанных с преподаванием и изучением государственного языка среди национальных меньшинств, требуется от 5 до 10 лет.

Отметим, что основными направлениями деятельности Государственного департамента языка Грузии являются охрана грузинского языка, популяризация и развитие лингвистического разнообразия в стране.